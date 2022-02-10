Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге открылась выставка о культуре и традициях народов Карачаево-Черкесии. Она посвящена 100-летию образования этой северокавказской республики. В течение почти трех месяцев будут выставлены для обозрения предметы, рассказывающие о культуре и быте народов, проживающих в Карачаево-Черкесии, в том числе карачаевцев, ногайцев, черкесов и абазин.

Выставка в Этнографическом музее к 100-летию Карачаево-Черкесии Ethnomuseum.ru

Вниманию посетителей выставки «Культура без границ: наследие народов Карачаево-Черкесии в собрании Российского этнографического музея» представлены более 300 экспонатов. Организаторы выставки подчеркнули, что «стремились привлечь внимание к Северо-Кавказскому региону как неотъемлемой части нашей огромной страны, к удивительной красоте и разнообразию национальных культур Кавказа».

Как отметил заместитель председателя Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Арби Абубакаров, Северную столицу и Карачаево-Черкесию «объединяют многолетние дружеские отношения, которые сложились исторически».