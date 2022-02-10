Киев, , 14:05 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау 10 февраля прибыл на Украину как представитель государства, председательствующего в 2022 году в ОБСЕ. В первый же день визита он встретился с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой. Об этом передает Polskie Radio.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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Главной темой переговоров стала возможная «агрессия России против Украины». По итогам мероприятия дипломаты провели пресс-конференцию, в ходе которой Кулеба заявил, что «на Россию нужно давить, чтобы она прекратила свои агрессивные действия на востоке Украины».

Збигнев Рау, в свою очередь, добавил, что стороны обсудили и работу мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. По его словам, Варшава готова приложить все усилия для того, чтобы миссия могла беспрепятственно там действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».