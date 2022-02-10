Чебоксары, 10 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Чувашии установлен новый рекорд по числу вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом сократилось суточное количество госпитализированных и увеличилось число вылечившихся. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

По сведениям на 10 февраля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 62 164 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки выявлено 1258 носителей SARS-CoV-2, что является максимальным суточным числом инфицированных.

Выздоровели в республике 47 479 человек, из них за последние сутки победили коронавирус 647 пациентов (напомним, 8 февраля переболели ковидом 587 человек). Доля вылечившихся составляет 76,38%.

Если 8 февраля направили в ковидные стационары 261 пациента, то 9 февраля — 188 человек.

Жертвами пандемии стали ещё 12 больных ковидом. Всего в Чувашии умерли 4269 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в республике состоится очередное заседание оперативного штаба. Помимо эпидемической обстановки, будет обсуждён ход вакцинации от COVID-19.