Москва, 10 февраля 2022, 14:04 — REGNUM В случае «вторжения» России на Украину против Москвы будут введены санкции, а также блокировка «Северного потока — 2», заявила 10 февраля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что пкончательное решение вопроса по газопроводу «Северный поток — 2» остается за Германией.
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