Уфа, 10 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Еще 35 новых автобусов появятся на улицах Уфы. Об этом 10 февраля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Пресс-служба администрации Рязани Автобусы

По словам Хабиров, эти автобусы с понедельника будут ходить по новому маршруту, о котором очень просили жители: с Черниковки до аэропорта через проспект Октября, Зелёную рощу и проспект Салавата Юлаева.

Хабиров отметил, что поскольку этот маршрут является новым, то его будут тестировать. Поэтому по просьбам пассажиров возможны корректировки.

«Автобусы эти экологичные, на газе. Они большого класса, низкопольные. Это очень удобно для городских маршрутов. Важно то, что это уже не государственные автобусы. Это автобусы, которые покупают по нашей просьбе частные перевозчики», — сообщил глава региона, отметив, что Башкирия вышла на лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по среднему возрасту пассажирских автобусов. Автобусам в республике в основном по три-четыре года. Хабиров отметил, что к концу 2022 года руководство республики намерено добавить еще 77 больших автобусов госперевозчику «Башавтотранс», новую технику будут приобретать и частные перевозчики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе начали тестировать электробус.