Казань, 10 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Госсовет Татарии направил в Государственную Думу РФ 13 поправок к проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», затрагивающие в общей сложности пять глав. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба регионального парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Среди принципиальных возражений депутаты выделили положения федерального закона о муниципальных полномочиях и предметах ведения, механизмах реализации перераспределяемых полномочий и их финансирования, избрании глав муниципалитетов.

В настоящее время в Татарии насчитывается 956 муниципальных образований (два городских округа, 43 муниципальных района, 39 городских поселений, 872 сельских поселения). Следовательно, 911 муниципальных образований должны быть упразднены.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 25 января. До 23 февраля у всех субъектов права законодательной инициативы есть возможность внесения поправок.

По словам главы Татарии Рустама Минниханова, переход с двухуровневой системы местного самоуправления полностью на одноуровневую не нарушит связь населения с местной властью.

«Все структуры останутся, просто будут наделены полномочиями муниципального округа. Мы не видим в этом каких-то проблем и угроз. Просто более эффективно должна работать система муниципальных и городских округов и их представители на местах», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, федеральным законом упраздняется также депутатский корпус. В Татарии в настоящее время работают 7570 муниципальных депутатов.

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