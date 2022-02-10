Орел, 10 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 выросла на 86% в Орловской области за неделю, данные на заседании регионального оперативного штаба 10 февраля привёл руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в регионе за последнюю неделю составляет 900 случаев, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции (Rt) на территории области на 10 февраля составляет 1,03.

В структуре заболеваемости на детей приходится 16,2% (959 случаев за неделю), 83,8% заразившихся — взрослые (4 979 случаев). При этом в регионе в 2,4 раза выросла заболеваемость среди детей до шести лет, в два раза — среди жителей старше 65 лет.