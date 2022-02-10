Бали, Индонезия, , 14:01 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии прогнозирует землетрясение и цунами на острове Бали, сообщает Detik.

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Бали является одним из основных туристических направлений Индонезии. Кроме того, на острове часто проходят различные международные мероприятия.

Аэропорт на Бали расположен рядом с очагом землетрясения.

В агентстве отметили, что землетрясение и цунами могут обрушиться на аэропорт Нгурах-Рай на Бали в любое время.

Напомним, Индонезии находится в огненном кольце, поэтому территория страны подвержена землетрясениям и цунами.