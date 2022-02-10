Новосибирск, , 14:03 — REGNUM В Новосибирской области в настоящее время фиксируется сохранение тенденции увеличения случаев заражения коронавирусом. Об этом на брифинге оперативного штаба сегодня, 10 февраля, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

Осторожно, коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

«Большинство пациентов болеют в легкой форме, нуждаются только в амбулаторном сопровождении, — уточнила она. — В тоже время, фиксируем рост госпитализации, которая связана не с тяжёлыми пневмониями, а просто с ростом общего количества случаев заболеваемости».

Она рассказала, что как сортировочный госпиталь с сегодняшнего дня работает третья городская больница.

Читайте ранее в этом сюжете: Под ковидный госпиталь отдают ещё одну новосибирскую больницу