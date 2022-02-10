Красноярск, , 14:01 — REGNUM Внесены изменения в указ губернатора Красноярского края по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM 10 февраля в краевом правительстве, в регионе увеличивается уровень охвата ПЦР-тестированием на COVID-19 — с 200 до 300 исследований на 100 тысяч населения.

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В указ внесли изменения по организации учебного процесса в школах. Общеобразовательные учреждения должны разрабатывать расписание так, чтобы минимизировать контакты учеников на переменах.

Кроме того, продлена возможность проведения спортивных мероприятий для детей и молодёжи в рамках госпрограммы «Развитие образования» в 2022 году. При этом на таких мероприятиях смогут присутствовать не более 70% зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля в Красноярском крае выявлено 230 464 носителя коронавируса, выздоровели 179 328 человек, скончались 9606 ковид-пациентов.

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