Москва, , 14:01 — REGNUM Переговоров с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом пока нет в графике президента России Владимира Путина. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Песков уточнил, что у главы Российского государства не планируется ни телефонных разговоров, ни в режиме видеоконференции с королем Саудовской Аравии.

ИА REGNUM сообщало, ситуация вокруг ядерной программы Ирана стала одной из тем телефонной беседы 10 февраля президента США ИА REGNUM и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда.

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