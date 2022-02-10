Москва, , 14:00 — REGNUM Снизить ключевую ставку призвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Который раз Центробанк поднимает ключевую ставку, чтобы охладить потребительский и инвестиционный спрос и таким образом обуздать инфляцию. Но эта логика не работает в российских реалиях, где спрос уже сжат до предела. Сейчас наибольший рост цен на продовольствие, и что же теперь — продукты не покупать?!» — рассуждает Миронов.

Люди и так на всем экономят, отметил парламентарий

«Подорожание кредита для бизнеса — это рост издержек, а значит и цен. Рост ставок по потребкредитам и ипотеке бьет по населению. В итоге хуже и экономике, и гражданам, а инфляция пухнет как на дрожжах», — делает он вывод.

Миронов обратил внимание на то, что Банк России действует вопреки мировым трендам, например, Европейский ЦБ оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, в конце января ФРС США сохранил ставку по федеральным кредитам в диапазоне от 0% до 0,25%. Схожие процессы происходят и в странах БРИКС. Народный банк Китая понизил ключевую ставку на 10 пунктов. Последние месяцы ставка Резервного банка Индии держится на отметке 4,0%. Такая же ставка установлена в ЮАР.

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«В этих условиях российский бизнес заведомо проигрывает конкуренцию зарубежному, который получает кредитные средства — по нашим меркам — просто задаром. Среди прочего это усиливает зависимость России от импорта. При этом импорт еще и дорожает из-за обесценения рубля, который благодаря мудрой политике ЦБ возглавляет список худших валют развивающихся государств», — подчеркнул Миронов.

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