Москва, 10 февраля 2022, 14:00 — REGNUM Снизить ключевую ставку призвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«Который раз Центробанк поднимает ключевую ставку, чтобы охладить потребительский и инвестиционный спрос и таким образом обуздать инфляцию. Но эта логика не работает в российских реалиях, где спрос уже сжат до предела. Сейчас наибольший рост цен на продовольствие, и что же теперь — продукты не покупать?!» — рассуждает Миронов.

Люди и так на всем экономят, отметил парламентарий

«Подорожание кредита для бизнеса — это рост издержек, а значит и цен. Рост ставок по потребкредитам и ипотеке бьет по населению. В итоге хуже и экономике, и гражданам, а инфляция пухнет как на дрожжах», — делает он вывод.

Миронов обратил внимание на то, что Банк России действует вопреки мировым трендам, например, Европейский ЦБ оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, в конце января ФРС США сохранил ставку по федеральным кредитам в диапазоне от 0% до 0,25%. Схожие процессы происходят и в странах БРИКС. Народный банк Китая понизил ключевую ставку на 10 пунктов. Последние месяцы ставка Резервного банка Индии держится на отметке 4,0%. Такая же ставка установлена в ЮАР.

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«В этих условиях российский бизнес заведомо проигрывает конкуренцию зарубежному, который получает кредитные средства — по нашим меркам — просто задаром. Среди прочего это усиливает зависимость России от импорта. При этом импорт еще и дорожает из-за обесценения рубля, который благодаря мудрой политике ЦБ возглавляет список худших валют развивающихся государств», — подчеркнул Миронов.

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