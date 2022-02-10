10 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Оренбуржцы шокированы полученными квитанциями с коммунальными счетами за январь. В соцсетях всплеск эмоций по поводу космических цен за отопление

Наталья Хомутова, , 15:51 — REGNUM Оренбуржцы бурно обсуждают в соцсети тему коммунальных платежей. Поводом для гневных комментариев стали квитанции, полученные за январь. Люди, мягко говоря, шокированы указанными в счетах суммами за отопление.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В январе заплатили за 65,5 квадратного метра 6700 рублей, в феврале счёт пришёл на 8600. Что произошло?» — недоумевает подписчик Instagram-аккаунта novostiorenburga.

«От отопления в шоке, в квартирах холодно», — отметил пользователь интернета.

«В квартирах холодно, а за отопление цены — просто космос!» — вторит другой житель города.

«У нас тоже было холодно, в прокуратуру писали жалобу два раза, стало теперь тепло», — поделилась опытом оренбурженка.

Горожане в недоумении от цен за коммунальные услуги. Они приводят примеры своих трат. Так, за двухкомнатную квартиру в девятиэтажке за январь придется заплатить 10 200 рублей (отопление и остальные услуги).

«Это не коммуналка, а вторая ипотека!» — считает комментатор.

«Сумма, конечно, смутила. На 500 рублей больше, чем в прошлом году за этот же период, хотя было теплее, чем в прошлом году», — оставлен комментарий.

Батарея отопления Josh Wedin

«То же самое! Январь — теплый месяц. С учетом, что все батареи перекрыты, дома жара от стояков, отопление — 3700 рублей. Вообще обнаглели», — отметил другой подписчик.

«Цены… 2800 рублей! А в комнате «морозилка»», — сказала подписчица Instagram-аккаунта vestiorenburg.

«И у нас так же, в квартире холодно, а отопление — 2800 и свет, вода — 3100», — призналась оренбурженка.

«У нас аналогично. Дома укутанные ходим, в шерстяных носках и кофте. На жалобы администрация не реагирует, пишет — пишите жалобу, срок рассмотрения 30 дней (холодно сейчас, а там весна на носу)», — пожаловалась пользователь интернета.

Другой комментатор отметил, что дозванивался, обещали сделать перерасчет, а в итоге пришли квитанции, где суммы за услуги еще больше.

«Как они считают отопление? Цифры с потолка берут?» — возмущается горожанин.

Люди предлагают не платить столь огромные суммы. Но в ответ менее эмоциональные пользователи соцсети говорят, что потом повесят сумму платежа как долг, еще и придется платить штрафы. Кроме того, могут отключить услугу, а подключаться придется за деньги.

Один из комментаторов заявил, что ПАО «Т-плюс» незаконно занимается сбором денег с населения, услуги при этом никакие не предоставляет, а является лишь посредником между потребителем и производителем. Он призвал обращаться в суд с коллективным иском.

Суд verkeorg

Народ активно возмущается тем, что платить приходится, словно оренбуржцы живут на севере. Звучат советы обращаться в прокуратуру с требованием провести проверку. Один подписчик ссылается на опыт другого города, где после вмешательства надзорного ведомства сделали перерасчет.

«Все поплакались в интернете и пошли платить. Не понимаю смысла таких постов. Если проблема стоит так остро, то ее решать нужно, а не сидеть и плакаться. Притом решать коллективно — подъездом, домом, улицей, городом. А так, помусолили опять тему в период начисления квартплаты и разошлись. Уже который месяц пост на эту тему», — сделал вывод пользователь интернета.

Стоит отметить, в Оренбургской области семь городов перешли на фактическую оплату услуги за отопление. Так, с 2020 года новая платежная система применяется в Оренбурге, Орске и Медногорске. Оплата осуществляется только во время отопительного сезона.

Читайте ранее в этом сюжете: Три города Оренбуржья переходят на новую систему оплаты тепла