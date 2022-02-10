Москва, , 13:58 — REGNUM Для технологических компаний в России расширят налоговые льготы. Об этом 10 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал о подготовленных поправках в Налоговый кодекс, предусматривающих введение льгот для ряда компаний. Они смогут не платить налог на прибаль за создание результатов интеллектуальной деятельности в случае, если авторские права на имущество выявлены с 1 января 2022 года.

Льготный режим будет действовать для крупных компаний три года, для малых и средних — пять лет. Преимущества получит бизнес, внедряющий новые разработки и инвестирующий в исследования, развивающий стартапы.

Мишустин отметил, что новая мера позволит увеличить нематериальные активы компаний.