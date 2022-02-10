Москва, , 13:57 — REGNUM Западные страны нагнетают панику по поводу возможной войны на Украине даже на фоне примирительных заявлений самого украинского руководства. Это вызывает опасения России по поводу намерений стран НАТО. Об этом 10 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференция по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он там думает, какие негативные последствия от всей этой истерики несёт украинская экономика, украинский бюджет. Как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих вот всхлипываний и причитаний, когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англо-саксонских стран призываются к тому, чтобы поскорее из Украины уехать», — заявил Лавров.

«Мы уже, кстати, задумались сами — можем именно англо-саксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», — указал он.