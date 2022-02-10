Стокгольм, , 14:01 — REGNUM Как и ожидалось, Риксбанк оставляет ставку РЕПО в Швеции на нулевом уровне и ожидает ее повышения только во второй половине 2024 года. Об этом сообщил регулятор в своем пресс-релизе от 10 февраля, передает новостной портал Omni.

Стокгольм. «Столица Скандинавии». Швеция

Помимо прочего, в докладе о денежно-кредитной политике Риксбанк еще раз подчеркнул, что цены на энергоносители разгоняют инфляцию в Швеции.

«По сравнению с другими странами базовая инфляция находится на умеренном уровне, рост заработной платы не очень высокий, а инфляционные ожидания близки к 2 процентам», — говорится в докладе.

Прогноз инфляции по индексу CPIF скорректирован до 2,9% на 2022 год по сравнению с 2,2% в ноябрьском прогнозе. Прогнозируется, что рост ВВП Швеции в этом году будет несколько ниже, чем ожидалось ранее.