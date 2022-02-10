Веллингтон, 10 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Новая Зеландия обошла Швецию в рейтинге самых демократичных стран 2022 года. Это означает, что Швеция теперь занимает четвертое место среди самых демократических государств мира, сообщает TT со ссылкой на рейтинг от исследовательского отдела The Economist Intelligence Unit.

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Рейтинг составляется каждый год, и он показывает, как уровень демократии в той или иной стране изменился за прошедший год.

Снижение рейтинг Швеции частично связано с введением в течение года дополнительных ограничений из-за пандемии коронавируса, пишет The Economist.

На первом месте по уровню демократии стоит Норвегия. За ней следуют Новая Зеландия, Финляндия, Швеция и Исландия.

Самой несвободной страной признан Афганистан.