Стокгольм, , 14:17 — REGNUM После пожара в сигнальной будке между Книвстой и Мэштой 9 февраля железнодорожное сообщение между Уппсалой и Стокгольмом до сих пор не восстановлено полностью по состоянию на полдень 10 февраля. Об этом сообщила радиостанция P4 Uppland.

Железнодорожные пути (сс) ulleo

Многие поезда задерживаются или отменяются вовсе, а остановка на некоторых станциях вообще не проводится. Общенациональный ж/д перевозчик SL призывает пассажиров вовремя приходить на вокзал, чтобы быть в курсе самой последней информации.

«Когда происходит такой большой сбой в работе инфраструктуры, все движение становится более уязвимым. Это означает риск задержек всех пригородных поездов», — заявила пресс-секретарь SL Элин Линдстрем в эфире радиостанции P4 Stockholm.

Отмечается, что до сих пор в SL нет никаких прогнозов относительно того, когда поезда будут ходить по расписанию.