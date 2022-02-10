Стокгольм, 10 февраля 2022, 14:17 — REGNUM После пожара в сигнальной будке между Книвстой и Мэштой 9 февраля железнодорожное сообщение между Уппсалой и Стокгольмом до сих пор не восстановлено полностью по состоянию на полдень 10 февраля. Об этом сообщила радиостанция P4 Uppland.

Железнодорожные пути
Железнодорожные пути
(сс) ulleo

Многие поезда задерживаются или отменяются вовсе, а остановка на некоторых станциях вообще не проводится. Общенациональный ж/д перевозчик SL призывает пассажиров вовремя приходить на вокзал, чтобы быть в курсе самой последней информации.

«Когда происходит такой большой сбой в работе инфраструктуры, все движение становится более уязвимым. Это означает риск задержек всех пригородных поездов», — заявила пресс-секретарь SL Элин Линдстрем в эфире радиостанции P4 Stockholm.

Отмечается, что до сих пор в SL нет никаких прогнозов относительно того, когда поезда будут ходить по расписанию.