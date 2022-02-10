Москва, 10 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Словам главы Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова по поводу нехватки от 1,5 до 2 млн мигрантов на российских стройках удивлена миграционный адвокат Наталия Иванникова. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она пояснила:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Нам действительно нужно большое количество мигрантов? Нет, надо приглашать только тех, кто готов соблюдать наше законодательство.

Необходимо не только ужесточить миграционное законодательства, но одновременно и упростить его, чтобы оно реально заработало. Чтобы регистрации не покупались, а работодатели оформляли иностранцев легально. Чтобы был реальный контроль и учет приезжих необходимо ввести сплошную дактилоскопию и фотографирование сразу на границе, сразу же брать у них ДНК и вести эту базу данных в МВД.

Это значительно повысит раскрываемость преступлений, ведь сейчас они могут жить под чужими документами, а после совершения преступления уехать на родину, т.к. их личность не установлена.

Иностранные граждане совершают много преступлений, потому что им также сложно найти работу, кушать хочется, а денег на билет домой нет. В основном это грабежи в продуктовых магазинах, кражи и закладки наркотиков.

Иностранцы очень часто нарушают ПДД, часто происходят серьезные ДТП, в которых получают увечья и гибнут люди. Это происходит потому, они не знают российские правила дорожного движения, продолжая ездить по своим национальным водительским удостоверениям.

Большинство мигрантов сосредоточено в Москве, Московской области и нескольких других крупных городах. В регионах, в той же Орловской области в сфере ЖКХ или строительстве их практически нет, при этом улицы также убирают, а дома строят наши соотечественники.

Сейчас миграционное законодательство слабо знают и исполняют как сами мигранты, так и их работодатели по нескольким причинам. Во-первых низкая правовая грамотность. Не секрет, что иностранные граждане часто покупают фиктивные регистрации по месту пребывания, потому что им так проще.

Собственники квартир боятся их у себя регистрировать, не хотят светиться перед налоговой. Однако это оборачивается жалобами от соседей, проверками и административными штрафами для собственников по ст. 18.9 КОАП РФ, а самому иностранцу проживание не по адресу миграционного учета грозит штраф и выдворение из РФ по ст. 18.8 КОАП. Если же иностранцы реально не проживают, а вы их зарегистрировали у себя, ответственность гораздо серьезнее.

С целью борьбы с резиновыми квартирами для таких предприимчивых граждан введена уголовная ответственность, им грозят штрафы от 150 до 500 тыс руб. или лишение свободы.

Граждан за организацию незаконной миграции и незаконного пребывания иностранных граждан могут привлечь по ст. 322.1 УК РФ до 7 лет лишения свободы, за фиктивную регистрацию по месту жительства по ст. 322. 2 УК РФ (постоянная регистрация) до 3 лет лишения свободы, ст. 322.3 УК — за фиктивную постановку на учет иностранцев в жилом помещении в Российской Федерации по месту пребывания (временная регистрация) до 3 лет лишения свободы.

Вторая причина, почему миграционное законодательство не работает, как надо — это желание сэкономить. Работодатели экономят на налогах и не хотят официально оформлять иностранцев, а иностранцы не имеют при въезде денег, они их хотят заработать тут.

Ведь чтобы получить патент при его оформлении надо заплатить единоразово около 30 000 за справки, страховку и медицинские документы и платить за него ежемесячно (стоимость ежемесячной оплаты патента в Москве 5900 руб.).

В Москве и Московской области особо строгое миграционное законодательство, за нарушение миграционного законодательства (ст 18. 8 КОАП отсутствие регистрации, просроченные сроки нахождения в РФ, ст. 18.10-работа без патента), в качестве наказания иностранцу грозит не только штраф, также еще обязательно и выдворение из РФ.

После выдворения по решению суда, миграционная служба еще и ставит иностранцу запрет на въезд в РФ в течение 5 лет. Но почему они не боятся его? Строгость закона перечеркивается отсутствием контроля за его исполнением. Выдворение суды назначают, как правило, в форме самостоятельного выезда, а иностранцы не исполняют это решение, продолжают оставаться в РФ нелегально. Что будет, есть полностью запретить труд мигрантов?

В некоторых сферах будет небольшой провал (стройка, ЖКХ), но он быстро восполнится. На самом деле с начала пандемии и так количество мигрантов серьезно снизилось, но через полгода их место уже заняли россияне. Просто работодатели будут вынуждены перестроиться и начать работать в белую, оплачивать больничные, налоги.

Для экономики это в целом хорошая тенденция. Штрафы для работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности одного иностранного гражданина от 400 000 до 1 000 000 рублей в Москве и области, в регионах от 250 000 до 800 000 (ст. 18.10 КОАП РФ).

Поэтому нелегально их держать уже просто невыгодно, можно закрывать бизнес после очередной проверки. Причем для ИП штрафы такие же, при этом по долгам они отвечают личным имуществом. Сейчас сотрудники миграционных отделов МВД регулярно делают рейды, проверяют промзоны, места жительства и работы иностранцев, выявляют и по факту применяют наказание.

Но надо делать акцент на профилактику, проводить разъяснения для работодателей совместно с помощью сотрудников МВД, уполномоченных по делам предпринимателей и миграционных юристов.

Кроме того, надо сделать удобные сервисы для оформления иностранцев через интернет, это позволит снизить большие очереди в миграционной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы задержали 9 февраля четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на магазин в подмосковном городском округе Истра. Ими оказались иностранцы.

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