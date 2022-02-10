Стокгольм, 10 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. «Центристы» могли бы сделать гораздо больше, когда дело заходило о системе чартерных школ в Швеции. Об этом лидер партии Анни Лёф призналась в интервью газете DN от 10 февраля.

Centerpartiet.se Анни Лёф

Лёф считает, что в последние десятилетия ситуация с чартерными школами в Швеции была «слишком шаткой» и что государство не действовало достаточно жестко по отношению к тем администрациям школ, которые нарушали образовательные стандарты.

В будущем лидер «Центристов» хочет, чтобы проверки для выдачи лицензии на осуществление образовательных услуг были более жесткими.

«Речь вообще не должна идти о получении прибыли», — заявила политик.

Однако Лёф подчеркнула, что она не готова поддержать закрытие чартерных школ, чего хотят «Социал-демократы».