Лидер «Центристов» вступилась за чартерные школы в Швеции
Стокгольм, 10 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. «Центристы» могли бы сделать гораздо больше, когда дело заходило о системе чартерных школ в Швеции. Об этом лидер партии Анни Лёф призналась в интервью газете DN от 10 февраля.
Лёф считает, что в последние десятилетия ситуация с чартерными школами в Швеции была «слишком шаткой» и что государство не действовало достаточно жестко по отношению к тем администрациям школ, которые нарушали образовательные стандарты.
В будущем лидер «Центристов» хочет, чтобы проверки для выдачи лицензии на осуществление образовательных услуг были более жесткими.
«Речь вообще не должна идти о получении прибыли», — заявила политик.
Однако Лёф подчеркнула, что она не готова поддержать закрытие чартерных школ, чего хотят «Социал-демократы».