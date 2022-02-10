Москва, 10 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном может состоять в ближайшее время, заявил 10 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Франция и Россия

«Можно предположить, что в самое ближайшее время такой разговор может состояться, ибо они в Москве договорились, что после того, как вот этот раунд контактов будет завершён, они сверят часы. Пока точной даты нет», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон через откровенные и твёрдые дискуссии вышли на диалог по ситуации с Украиной.

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