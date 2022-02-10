Уфа, 10 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Незаконность увольнения фельдшеров отделения скорой помощи Ишимбайской Центральной районной больницы (ЦРБ) установила Гострудинспекция в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

Скорая

Сообщается, что сотрудники государственной инспекцией труда по региону провели внеплановую проверку в Ишимбайской ЦРБ после обращения председателя первичной профсоюзной организации работников здравоохранения «Действие», в котором сообщалось о несоблюдении установленного трудовым законодательством порядка увольнения по инициативе работодателя.

Было установлено, что 5 февраля 2022 года с тремя фельдшерами отделения скорой помощи (в числе которых и сам заявитель) были расторгнуты трудовые договоры. При этом основанием для увольнения двух сотрудников стал прогул (отсутствие на рабочем месте более четырёх часов), третьего сотрудника уволили (председателя «первичной организации) из-за «утраты доверия».

Сотрудники Гострудинспекции установили, что для фельдшеров установлен режим работы по графику с продолжительностью смены в 12 часов.

«Согласно ст. 103 ТК РФ, с графиком сменности, согласованным с профсоюзом, работники должны быть ознакомлены (под роспись) не позднее чем за месяц до введения в действие. Проверка показала, что профсоюз согласовал график на февраль первого числа, то есть утвердить его в положенные сроки работодатель никак не мог. До работников он доведён, но дата ознакомления с ним отсутствует. Согласно данному графику, один фельдшер 5 февраля должна была отдыхать, у второй был запланирован выход в ночную смену. Однако 4 февраля главврачом ЦРБ утверждён дополнительный график (без согласования с профсоюзом и ознакомления работников), по которому рабочая смена обеих сотрудниц — с 9.00 до 21.00 часов 5 февраля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ходе проверки работодатель представил письма, которые были отправлены вечером 4 февраля, в адрес фельдшеров о необходимости явиться на работу. Факт вручения этих писем адресатам отсутствует.

На следующий день составлены акты об отсутствии сотрудников на рабочем месте, и той же датой (5 февраля) работодатель издал приказы о расторжении трудовых договоров.

«Сделано это с нарушением порядка привлечения работников к дисциплинарной ответственности (в данном случае в виде увольнения), регламентированного ст. 193 ТК РФ», — сообщает пресс-служба.

Кроме этого, работодатель применил в отношении одного из заявителей, такое основание для расторжения трудового договора, как «совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя».

«Его применению послужил акт обследования технического состояния автомобиля скорой помощи от 5 февраля 2022 года, на котором работал фельдшер. Оно показало, что в машине отсутствовал дефибрилятор, не работал облучатель и электрокардиограф. Работодатель не учёл при этом, что данная статья применима только в отношении работников, обслуживающих «денежные или товарные ценности», то есть материально ответственным, коим фельдшер не является», — сообщает пресс-служба.

В результате все три приказа о прекращении трудовых отношений по инициативе работодателя признаны сотрудниками Гострудинспекции неправомерными, а увольнение сотрудников при этих обстоятельствах являются незаконным.

«По итогам проверки нами выданы предписания Ишимбайской ЦРБ об отмене данных приказов. Учитывая, что, помимо грубейших нарушений трудового законодательства в части расторжения трудовых договоров нами выявлен факт эксплуатации неисправного медицинского оборудования, от которого зависит качество оказания скорой помощи, принято решение направить материалы проверки в указанной части в Росздравнадзор», — приводит пресс-служба слова руководителя Гострудинспекции по региону Татьяны Астрелино.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники прокуратуры проверяют информацию о нарушении прав медработников.