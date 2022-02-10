Киев, 10 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины задержала с поличным террориста, завербованного некоей «государственной структурой» Белоруссии. Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ст. 111 (государственная измена), ст. 258 (террористический акт), сообщила 10 февраля пресс-служба СБУ.

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«В ходе спецоперации разоблачен вражеский агент, который готовил совершение теракта в Киеве. Им оказался местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур. Правоохранители задержали злоумышленника при попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций. В ходе следственно-оперативных действий СБУ установила, что он занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и осуществлял сообщения о псевдоминировании», — сказано в официальном сообщении.

СБУ установила также, что задержанный причастен к организации несанкционированных митингов вблизи посольств. В украинской спецслужб отметили: «По предварительным данным, действия враждебного агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь».

«Установлено, что для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику», — сообщила СБУ.

Украинская спецслужба установила также, что «злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов». За проведение своей деятельности агент получал деньги на свою банковскую карту из-за границы.

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