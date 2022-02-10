Москва, 10 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Россия и Британия по-разному трактуют Минские соглашения. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров пояснил, что он подробно рассказал Трасс о ситуации с невыполнением Украиной Минских договоренностей.

«Трактовка Минских соглашений у Москвы и Лондона разная. Хотя непонятно, как их можно трактовать иначе, чем то, как это записано черным по белому», — уточнил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его встреча с коллегой из Великобритании Лиз Трасс беспрецедентна.

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