Лавров: Москва и Лондон по-разному трактуют Минские соглашения
Москва, 10 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Россия и Британия по-разному трактуют Минские соглашения. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
Лавров пояснил, что он подробно рассказал Трасс о ситуации с невыполнением Украиной Минских договоренностей.
«Трактовка Минских соглашений у Москвы и Лондона разная. Хотя непонятно, как их можно трактовать иначе, чем то, как это записано черным по белому», — уточнил глава МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его встреча с коллегой из Великобритании Лиз Трасс беспрецедентна.
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