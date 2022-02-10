Стокгольм, 10 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Правительство Швеции хочет, чтобы финансирование для школ проходило «более справедливо», и поэтому предлагает новую систему, при которой общеобразовательные муниципальные школы получат больше средств, чем чартерные школы. Об этом 10 февраля в ходе пресс-конференции объявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, передает новостной портал Omni.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

«Образование и погоня за прибылью просто несовместимы», — заявила премьер-министр Андерссон на пресс-конференции.

Сегодня в Швеции общеобразовательные муниципальные и получастные чартерные школы получают одинаковое финансирование несмотря на то, что муниципальные школы несут большую ответственность. Так, например, муниципалитеты обязаны принимать всех детей, предлагать школы рядом с домом и принимать учеников, если чартерные школы в зачислении им отказали.

По словам Андерссон, правительство Швеции также хочет запретить использование мобильных телефонов в классах.