Красногорск, 10 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. За 2021 год на дорогах Московской области количество ДТП и количество раненых в ДТП уменьшилось на 7% по сравнению с 2020 годом. Показатель транспортного риска (число погибших в авариях на 10 тысяч транспортных средств) в 2021 году составил 2,35. Вместе с тем в 2021 году отмечается рост числа погибших в ДТП на 2,4%. Об этом ИА REGNUM заявили в Союзе безопасности дорожного движения.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пешеходный переход

Как отметила гендиректор союза Светлана Заболоцкая, увеличение числа жертв ДТП свидетельствует о росте тяжести последствий дорожных инцидентов. Тяжесть последствий в 2021 — 12,7 (количество погибших на 100 человек пострадавших), в 2020 — 11,6.

«Один из факторов, который мог повлиять на рост числа погибших в 2021 году — приостановка использования метода контроля средней скорости на российских дорогах. Это могло способствовать увеличению скорости движения транспортного потока и, как следствие, снижению безопасности. К слову, исследование НИУ ВШЭ показало, что метод средней скорости очень эффективен в снижении аварийности. Так, в местах установки камер, фиксирующих среднюю скорость на федеральных дорогах, количество столкновений транспортных средств снижается до 13 раз больше по сравнению с участками без такого контроля, а количество погибших в летний период сокращается в 4,5 раза», — пояснила Заболоцкая.

Она напомнила, что в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, произошло сокращение транспорта на дорогах, следствием чего стало уменьшение показателей аварийности. Если сравнивать 2021 и 2019 год, то в прошедшем году наблюдается снижение числа погибших в ДТП на 8%.

В 2021 году в Московской области зафиксировали увеличение количества встречных столкновений — на 8%, число погибших в таких ДТП выросло на 26%. Антилидерами по смертности в результате лобовых столкновений среди трасс Подмосковья стали Московское малое (А-107) и Московское большое кольцо (А-108). 76% всех погибших на этих дорогах — жертвы столкновений. Тогда как в 2020 году удельный вес погибших в таких ДТП на этих трассах составлял 67%.

«Весной 2021 года власти Москвы закрыли проезд для транзитных грузовиков по МКАД. Для транзитного передвижения «большегрузам» предложили пользоваться многополосным ЦКАД. Но грузовикам оказалось привычнее ездить по узким советским «бетонкам» А-107 и А-108, которые строились между 1950 и 1960 годами. Параметры этих дорог не соответствуют современной интенсивности движения и не отвечают требованиям по обеспечению удобства и безопасности. Грузовой транспорт едет медленно и собирает за собой хвост из десятка автомобилей, которые вынуждены совершать обгон по встречной полосе, где и происходят столкновения лоб в лоб», — прокомментировала статистику Светлана Заболоцкая.

В июле 2021 года была полностью введена в эксплуатацию скоростная магистраль ЦКАД. За прошедший год на ней произошло 109 ДТП, из которых 59 — это столкновения. В дорожно-транспортных происшествиях на ЦКАД в 2021 году погибли 33 человека. При этом 27% всех жертв приходится на ДТП, в которых были выявлены нарушения, связанные со скоростным режимом: его превышение или выбор скорости, несоответствующей конкретным условиям движения.

По словам Заболоцкой, такая тревожная статистика обусловлена повышением максимально разрешенной скорости движения на трассе, которая была увеличена со 110 до 130 км/ч: «С учетом существующего «нештрафуемого порога» в 20 км/ч, скорость автомобилей превращается в 150 км/ч. Кроме того, платные участки ЦКАД не оснащены комплексами фотовидеофиксации, там отсутствует контроль за соблюдением правил дорожного движения. Такая ситуация неприемлема для крупной федеральной трассы с повышенными скоростями. Необходимо начать решать вопрос об оснащении ЦКАД современными техническими средствами контроля соблюдения правил дорожного движения и скоростных режимов для сокращения роста количества ДТП и снижения уровня смертности».

В 2021 году также зафиксировали снижение количества наездов на пешеходов: на 3% по сравнению с 2020 годом и на 23% по сравнению с 2019 годом. Особенно положительная динамика прослеживается на пешеходных переходах: в 2021 году количество погибших сократилось на 15%.