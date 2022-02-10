Мадрид, 10 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Цена на бензин в Испании устанавливает «рекорд» вторую неделю подряд, поднявшись на 1,3% за последние семь дней. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается также, что цена на дизельное топливо выросла на 1,6% и достигла второго самого высокого значения в истории.

Согласно данным, опубликованным в Евросоюзе, на текущей неделе бензин в Испании продается в среднем по 1,5 евро за литр, а дизельное топливо — по 1,4 евро.