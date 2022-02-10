Туапсинский район, Краснодарский край, 10 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в отношении руководителя предприятия по благоустройству возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий — из-за незаконной вырубки зелёных насаждений. Об этом сообщили 10 февраля в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Цитата из х/ф «Сибирский цирюльник». Реж. Никита Михалков. 1998. Россия Срубленное дерево

Факт незаконной вырубки лесных насаждений в поселке Шепси был выявлен сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Туапсинскому району. По данным правоохранителей, руководитель предприятия, которое занимается благоустройством территорий, поручил подчинённым спилить деревья без разрешительной документации.

Ущерб, причиненный лесному фонду Туапсинского района, оценивается в сумму более 800 тысяч рублей. Незаконно спиленная древесина изъята. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы — это максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи.