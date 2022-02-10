Белгород, 10 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств признал 25-летнюю гражданку РФ Грайворонский районный суд Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко. Злоумышленница везла в Московскую область два килограмма наркотиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Женщину задержали осенью 2021 года. Её сообщник через телеграм-чат сообщил ей координаты тайника с запрещёнными веществами. Она забрала «товар» и на личном автомобиле намеревалась отвезти наркотики для дальнейшего распространения в Подольск. Во время задержания оперативники изъяли из багажника транспортного средства пакеты с порошкообразным веществом, экспертиза подтвердила, что в них находились наркотические средства общим весом два килограмма.

Суд назначил женщине семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.