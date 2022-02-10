Вологда, 10 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Наличие антител к коронавирусу не обеспечит защиту от всех его штаммов, заявила лавный эпидемиолог Вологодской области Татьяна Курганова.

Вакцинация

«Есть вологжане, которые придерживаются позиции: есть антитела — появилась возможность по ним получить куар-код. В глобальном масштабе это проблему не решит, — отметила Курганова. — При наличии антител мы понимаем, что человек перенес инфекцию в легкой форме или бессимптомно, или в выраженной форме, но диагноз лабораторно не подтвержден. Непонятно, от какого штамма получены антитела. Вакцина «Гам-Ковид-Вак» действует на все штаммы, это подтверждено. Призываю вологжан сделать выбор в пользу вакцинации и соблюдать все ограничительные меры, которые введены в области».

Как сообщало ИА REGNUM, QR-коды по уровню антител начнут выдавать с 21 февраля