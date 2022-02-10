Москва, , 13:37 — REGNUM Великобритания воспринимает действия России как отказ от дипломатического пути разрешения конфликта на Украине. Об этом 10 февраля заявил глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы видим увеличение количества войск и оружия на границе с Украиной и считаем это угрозой. Мы так же наблюдаем гибридную и кибервойну… подрывающую демократию на Украине», — заявила Трасс.

«Я считаю, что у России есть чёткий выбор: идти дипломатическим путём, сотрудничать с НАТО, чтобы обеспечить европейскую безопасность, или же продолжить путь, который мы наблюдаем — а именно, увеличивать количество войск на границе, что является угрозой», — указал он.