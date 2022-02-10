Москва, 10 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Дипломатии всегда принадлежала важнейшая роль в определении, отстаивании и реализации национальных интересов России. Об этом постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил журналистам по случаю Дня дипломатического работника РФ.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД

Он отметил, что в 2022 году День дипломата юбилейный — эту дату впервые отметили 20 лет назад. За прошедший период праздник утвердился на государственном уровне.

«Ибо дипломатия как внешнеполитический инструмент государства во все времена — в хорошие и плохие, в мирные и даже военные, как, например, в годы Великой Отечественной войны, — играла важнейшую роль в определении, отстаивании и реализации национальных интересов нашей страны, как бы она ни называлась», — сказал Чижов.

Он рассказал, что приёмы для иностранных дипломатов традиционно проводились в этот день в Брюсселе, был и неформальный праздник «уже чисто нашим коллективом — душевно, с огоньком». В этом году из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений крупных мероприятий не будет, но остаётся надежда, что в полном формате ведомство отметит следующую годовщину.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля российских дипломатических работников поздравил с профессиональным праздником глава МИДСергей Лавров.

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