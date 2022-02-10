Тбилиси, , 13:37 — REGNUM Руководитель Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили подал в суд на телеканалы «Мтавари архи» и «Формула». Об этом сообщил его адвокат Мамука Гвиниашвили в соцсети Facebook.

В суде Pixabay.com

Юрист написал, что обращение в суд связано с опубликованными на телеканалах репортажами о международных схемах мошенничества с использованием колл-центров. Журналисты заявили, что Лилуашвили якобы был связан с этими преступлениями.

«Распространённая в эфирах телеканалов «Мтавари архи» и «Формула» информация о деятельности так называемых «колл-центров» и связи Григола Лилуашвили с мошенническими, криминальными схемами, а также схемами по хищению денег или с какими-либо преступными группами, является ложью и клеветой», — отметил Гвиниашвили.

Он сообщил, что истец требует от руководства разместить опровержение сведений, порочащих его репутацию. Также Лилуашвили потребовал компенсацию в размере одного лари (около $0,3). Адвокат отметил, что его клиент не стремится получить деньги от этого иска, а хочет, чтобы «общество узнало правду».

Напомним, в Грузии сообщили о поимке международной мошеннической группы в октябре 2021 года. Граждане Израиля вместе с местными жителями в 2015 году создали колл-центры и наняли работников со знанием иностранных языков. Те звонили гражданам Евросоюза и от имени вымышленных компаний предлагали участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, валютой и криптовалютой.