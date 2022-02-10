Москва, 10 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Программа переобучения граждан будет расширена, сообщил 10 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, теперь принять участие в программе смогут не только пенсионеры и женщины с маленькими детьми, но и граждане до 35 лет, которые не имеют профессионального образования. Переобучение смогут пройти и жители, не работающие более четырёх месяцев после армии или окончания учёбы. При этом занятия будут бесплатными.

На расширение программы правительство выделит почти 1,2 млрд рублей. В 2022 году обучение смогут пройти почти 150 тыс. человек. Заявку можно подать на портале «Работа в России».