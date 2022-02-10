Москва, 10 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Скандал, связанный предположительно с российской фигуристкой Камилой Валиевой и её «нарушением» антидопинговых правил разгорелся не на Олимпиаде в Пекине, а вокруг неё. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Luu Камила Валиева

«Скандал разгорелся не на Олимпиаде, а вокруг нее и среди тех, кто не обладал должной информацией. В сущности, все начали вопить направо и налево. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков», — сказал Песков.

По его словам, единственным первоисточником в данной ситуации «может и должен быть МОК».

Песков напомнил, что заявление Международного олимпийского комитета уже были опубликованы, в Кремле ориентируются на него и желают российским олимпийцам, в том числе Валиевой, «только золотых наград».