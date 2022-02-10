Москва, , 13:35 — REGNUM Создать электронный реестр всех памятников — объектов культурного наследия (ОКН) федерального и регионального значения предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Создание такого реестра позволит не только оцифровать все ОКН, но и актуализировать их состояние. Важно, чтобы реестр был доступен и для граждан, являясь механизмом обратной связи», — сказал Хинштейн в ходе круглого стола Российского исторического общества.

Парламентарий сообщил о поддержке идеи главой Минкультуры Ольгой Любимовой и Минцифры Максутом Шадаевым.

Читайте также: Законопроект об использовании объектов культурного наследия внесен в ГД