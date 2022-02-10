Нью-Дели, 10 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Индии российская сторона продолжает реализацию проекта по строительству атомной электростанции «Куданкулам». Возведение объекта идёт поступательно. Об этом сообщил назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

Hendrik Tammen АЭС

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Он подчеркнул, что проекты в энергетической сфере реализуются традиционно успешно.

«Поступательно ведётся возведение нашего флагманского проекта — атомной электростанции «Куданкулам» в Индии. В штатном режиме функционируют блоки первый и второй. Для блоков третьего и четвёртого блоков второй очереди ведётся отгрузка российского оборудования», — уточнил в беседе с РИА Новости российский дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, АЭС «Куданкулам» на юге индийского штата Тамилнад строит Росатом. Работают первый и второй энергоблоки — первая очередь АЭС. Третий и четвертый блоки — вторая очередь — строятся. Пятый и шестой энергоблоки запланированы в третьей очереди станции.

Летом 2021 года начался основной период сооружения третьей очереди атомной станции. В июне состоялась торжественная церемония заливки первого бетона в фундаментную плиту здания реактора блока № 5 АЭС.