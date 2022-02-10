Чита, , 13:32 — REGNUM Жительница Читы, намереваясь заработать на инвестициях, лишилась более трех миллионов рублей. В течение пяти месяцев потерпевшая вносила деньги, а злоумышленники настойчиво предлагали внести еще. Подробности 10 февраля сообщает ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

В полицию обратилась 56-летняя жительница Читы и сообщила о хищении денежных средств. Сотрудники установили, что женщина искала в интернете площадки для заработка денег и увидела рекламное объявление об инвестициях в одну из энергетических компаний.

Заинтересовавшись условиями заработка. она указала свои персональные данные. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился консультантом и помог оформить личный кабинет, где потерпевшая начала осуществлять финансовые операции. Он вложила имеющиеся у нее 60 тысяч рублей, затем взяла кредит. Консультант убеждал ее в том, что чем больше она вложит, тем больше будет для нее процентная ставка.

Через личный кабинет женщина отслеживала прибыль, однако, чтобы получать выплаты, ей необходимо было уплатить страховые взносы и налоги. Для этого женщина взяла еще кредит и внесла денежные средства на указанные злоумышленником счета. Так, на протяжении пяти месяцев потерпевшая перевела 3 200 000 рублей. Деньги обналичить она так и не смогла, а консультант настойчиво предлагал внести еще. Только тогда она поняла, что это мошенники.

В настоящее время следователем УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2022 года доверчивый житель Читы лишился более миллиона рублей, поверив мошенникам.

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