Москва, , 13:31 — REGNUM Сообщения о том, что певец Дима Билан госпитализирован с COVID-19 в Москве не соответствуют действительности. Об этом 10 февраля сообщил сам артист в прямом эфире на своей странице в соцсети Instagram.

Дмитрий Билан Андрей Пронин © ИА REGNUM

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«Я, правда, пропал немного. Набираюсь сил и эмоций перед сольным концертом. Сейчас много репетиций. Я не на ИВЛ, но у меня был COVID», — сказал он.

Также Билан уточнил, что перенес новое заболевание в легкой форме, сдав два теста на коронавирус в начале месяца, оказавшиеся отрицательными, и еще один — показавший положительный результат.

«Нынешний COVID длится два-три дня, сейчас я здоров», — пояснил певец.

Кроме того, артист добавил, что не собирается отменять свои концерты, которые пройдут 14 и 15 февраля.

Отметим, ранее телеграм-канал Mash сообщил, что российский певец Дима Билан госпитализирован с COVID-19 в Москве и находится в состоянии средней тяжести.