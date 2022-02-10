Малоярославец, Калужская область, 10 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Малоярославецком районе Калужской области при проведении прокурорской проверки соблюдения требований миграционного законодательства установлено два факта заключения фиктивных браков между гражданами России и иностранцами. Об этом 10 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак, семья, ЗАГС

Установлено, что иностранные граждане в период с 2018 по 2020 годы за денежное вознаграждение вступили в брак с гражданами России. Согласно статье 27 Семейного кодекса Российской Федерации, в случае заключения фиктивного брака, если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью, брак признается недействительным. Требовать признания брака недействительным может прокурор.

По результатам проверки прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями о признании браков недействительными. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и фиктивные браки были признаны незаконными.