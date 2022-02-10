Улан-Удэ, 10 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. На территории республик Алтай, Бурятия и Туве 13 февраля стартует масштабная экспедиция по учёту снежного барса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительства Всемирного фонда дикой природы в Алтае-Саянском регионе.

Правительство Республики Алтай Снежный барс

В этих трёх регионах, как отмечается, сосредоточено до 95% всей российской популяции краснокнижного хищника.

Экспедиция продлится до конца марта. По словам старшего координатора проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александра Карнаухова, в этом году в учёте барсов примет участие рекордное число специалистов.

«Во время работ инспектора и ученые ищут и фиксируют следы жизнедеятельности ирбиса — отпечатки лап, шерсть, поскребы на земле, задиры на деревьях, собирают шерсть и экскременты для молекулярно-генетического анализа, проверяют автоматические камеры, установленные ранее», — отметил он.

Результаты исследования будут обнародованы в апреле 2022 года.