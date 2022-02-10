Москва, , 13:29 — REGNUM В Кремле желают скорейшего выздоровления лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который был госпитализирован с COVID-19 и пневмонией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Жириновский Kremlin.ru

«Мы видели, были вчера сообщения Минздрава, что он на лечении. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин «в курсе» сложившейся ситуации со здоровьем Жириновского, «и, конечно, присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления».