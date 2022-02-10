Великий Новгород, 10 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Снег с крыши жилого дома упал на проходившую внизу жительницу Великого Новгорода, следственные органы начали доследственную проверку, сообщили 10 февраля в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Hans Сосульки

Несчастный случай произошел 9 февраля у дома №15 по улице Попова в Великом Новгороде. У пострадавшей медики диагностировали травмы. Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств следственными органами СКР по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки.

«С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Также проверку начала и городская прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку деятельности управляющей организации по соблюдению требований жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного жилого дома.

Добавим, что это второй подобный случай в городе. Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 8 февраля на улице Октябрьская в Великом Новгороде с кровли дома № 26 на 45-летнюю женщину с коляской, в которой был ее полуторагодовалый сын, упала наледь. Травмы получила женщина, ребенок не пострадал. По версии следствия, это произошло в результате несвоевременной уборки и очистки кровли организацией, на которую возложены обязанности по обслуживанию многоквартирного жилого дома.

Заметим, что в начале февраля главу Великого Новгорода оштрафовали на 25 тыс. рублей за плохую уборку улиц от снега и льда.