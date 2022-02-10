Вашингтон, 10 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол намерен заблокировать поставки оружия Египту на сумму в $2,5 млрд, об этом он заявил 10 февраля в статье, вышедшей в Responsible Statecraft.

Kremlin.ru Абдель Фаттах ас-Сиси

Хотя сегодня кажется, что на Земном шаре есть лишь одно государство Египет, США в своей внешней политике по-прежнему относится к стране так, как будто это два совершенно разных государства: одно — крайне важный союзник, заслуживающий американской помощи, тогда как другое — тиранический кошмар, недостойный помощи Вашингтона в области безопасности.

В докладе Государственного департамента по правам человека подробно описывается, как президент Абдель Фаттах ас-Сиси превратил страну в тюрьму. Помимо прочих ужасов, египетские силы безопасности занимаются внесудебными казнями, пытками, а также жесткими репрессиями против всех, кто желает воспользоваться правом на свободу слова. В результате ужасной ситуации с правами человека в Египте администрация Байдена недавно заблокировала ежегодную помощь в области безопасности на сумму $130 млн.

Прежде чем аплодировать этому предполагаемому принципиальному акту солидарности с многострадальным египетским народом, стоит принять во внимание то, что на той же неделе Государственный департамент одобрил две сделки о продаже военной техники режиму ас-Сиси на сумму $2,5 млрд. По заявлению федерального правительства, эта сделка якобы «повысит безопасность крупного союзника, не входящего в НАТО, который по-прежнему является важным стратегическим партнером Соединенных Штатов».

В том, что можно назвать пощечиной, 130 миллионов долларов, заблокированные Государственным департаментом, составляют лишь десятую часть от 1,3 миллиарда долларов, которые Соединенные Штаты ежегодно выделяют Египту с 1987 года. Фактически, Египет является одним из крупнейших получателей военной помощи США.

Кроме того, эти $130 млн — это лишь десятая часть от той суммы в $1,3 млрд, которые США ежегодно выделяют Каиру с 1987 года.

Если бы Государственный департамент строго придерживался федеральных «законов Лихи», он бы настаивал на том, чтобы Египет отказался от своих деспотических методов прежде, чем сможет получить помощь на нужды безопасности. Эти законы, названные в честь сенатора от Вермонта Патрика Лихи, обязывают Соединенные Штаты приостанавливать оказание помощь в области безопасности странам, совершившим грубые нарушения прав человека. Администрация Байдена должна строго следить за соблюдением законов Лихи и отказывать Египту в американских долларах, которых он жаждет, до тех пор, пока страна не станет местом, где уважают и соблюдают права человека.

Вместо этого в качестве наказания за свои преступления правящему классу Египта каким-то образом придется довольствоваться лишь 90% того, что они ежегодно ожидают от американских налогоплательщиков. С поправкой на инфляцию этот многолетний перевод богатства из Америки в Египет составляет более $41 млрд.

Неудивительно, что Египет использует американские материальные ресурсы для покупки американского оружия. С 2009 года Соединенные Штаты продали Египту истребители на $3,2 млрд, танки и бронетранспортеры на $1,3 млрд, ракеты на $750 млн, боеприпасы на $369 млн, военные технологии на $328 млн и военные корабли на $240 млн.

«Пока США готовятся осуществить еще одну военную продажу, возможно, нам следует пересмотреть, как один из наших самых надежных клиентов обращается со своими людьми», — подчеркнул он.

Правозащитная организация Human Rights Watch сообщает, что «аппарат безопасности Египта произвольно арестовал и привлек к ответственности десятки тысяч человек» и что «преступления с применением пыток в отношении задержанных в Египте носят систематический, широко распространенный характер и, вероятно, представляют собой преступления против человечности».

Президент Байден пообещал поставить права человека «в центр нашей политики», указал Пол, задавшись вопросом, относятся ли к этому «пытки детей, произвольные аресты несогласных и журналистов, выборы для виду и насильственное подавление мирной оппозиции». Соединенные Штаты не могут с гордостью утверждать, что права человека находятся в центре их внешней политики, в то время как они вооружают режим, воюющий со собственным народом.

«Вот почему я заставлю Сенат проголосовать за резолюцию, которая отменит последнюю продажу военного оборудования египетским преступным властям», — подчеркнул американский сенатор.

По его словам, лишь частичный отказ от поставок военной помощи в условиях, когда Вашингтон выступает с новыми предложениями, — это признак слабости. Малыми мерами в этом вопросе не отделаться, и США должны недвусмысленно продемонстрировать, что больше не будут поддерживать диктатора в Каире.

«Мы должны избавиться от заблуждения, будто Египет — это две разные страны», — отметил сенатор.

«Настоящий, существующий Египет — это тирания. Мое решение отменить военные продажи предлагает выбор — встанут ли Соединенные Штаты на сторону египетского народа или на сторону его угнетателей», — заключил он.