Тбилиси, 10 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Жители городов Гори, Телави и Зугдиди в Грузии 10 февраля вышли на акции протеста, выражая недовольство ростом цен на продукты, коммунальные услуги и медикаменты. Об этом сообщает телеканал «Мтавари арих».

OpenClipart-Vectors Протест

По данным журналистов, протестующие собрались возле администраций. Организатором акции стала оппозиционная партия «Единое национальное движение» ЕНД.

Сообщается, что в Гори активисты вышли с плакатами «Правительство лжецов» и «Мы платим налоги в карманы чиновников». В Зугдиди участники акции назвали «оскорблением» населения повышения цен на электроэнергию.

Стоит отметить, основателем ЕНД является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. После его возвращения на родину и заключения в тюрьму 1 октября 2021 года «националы» сделали основной темой протестных акций требование освободить экс-президента из тюрьмы. Позже председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что только на эту тему не получится вывести много людей.