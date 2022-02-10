Москва, 10 февраля 2022, 14:11 — REGNUM Германия не будет открыто противостоять США. Об этом 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Олаф Косинский

«Главный вопрос для нас — может ли Германия в случае чего открыто противостоять США по принципиальным для Германии вопросам? Мой ответ: открыто — нет. Это не стиль Шольца», — заявил эксперт.

Но, по мнению политолога, «тихой сапой», не вступая в публичный и громкий конфликт с США, как это было во время нападения США на Ирак — могут. Для этого нужно всего лишь методично продвигаться по повестке дня Нормандского формата и добиваться деэскалации ситуации на Донбассе, уверен.

Другое дело, при таком составе и таком главе МИД, какие есть сейчас у Германии, это сделать будет сложно, полагает Борисов.

«Но есть МИД Франции, и Германия будет без истерик работать в тандеме с французами, не обращая внимание на англосаксонские козни. Что касается трубопровода «Северный поток-2», то процесс сертификации будет идти своим чередом, также без публичных скандалов» — заключил эксперт.

Напомним, что ранее бывший сотрудник Конгресса США и эксперт в сфере геополитики Брэндон Вайхерт заявил в интервью одному из изданий, что Франция и Германия не будут входить конфликт с Россией и «бросят США под автобус».