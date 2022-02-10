Москва, , 14:11 — REGNUM Германия не будет открыто противостоять США. Об этом 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Олаф Косинский

«Главный вопрос для нас — может ли Германия в случае чего открыто противостоять США по принципиальным для Германии вопросам? Мой ответ: открыто — нет. Это не стиль Шольца», — заявил эксперт.

Но, по мнению политолога, «тихой сапой», не вступая в публичный и громкий конфликт с США, как это было во время нападения США на Ирак — могут. Для этого нужно всего лишь методично продвигаться по повестке дня Нормандского формата и добиваться деэскалации ситуации на Донбассе, уверен.

Другое дело, при таком составе и таком главе МИД, какие есть сейчас у Германии, это сделать будет сложно, полагает Борисов.

«Но есть МИД Франции, и Германия будет без истерик работать в тандеме с французами, не обращая внимание на англосаксонские козни. Что касается трубопровода «Северный поток-2», то процесс сертификации будет идти своим чередом, также без публичных скандалов» — заключил эксперт.

Напомним, что ранее бывший сотрудник Конгресса США и эксперт в сфере геополитики Брэндон Вайхерт заявил в интервью одному из изданий, что Франция и Германия не будут входить конфликт с Россией и «бросят США под автобус».