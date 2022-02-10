Сыктывкар, , 13:24 — REGNUM В Коми за сутки выявили 2167 носителей коронавируса, 238 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 863 случая, Ухте — 678, Сосногорском районе — 101 и Воркуте — 84.

Официально в республике подтверждены 2 808 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, семь из них скончались накануне, 9 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки зарегистрировали 197 076 случаев COVID-19.