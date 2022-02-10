Ростов-на-Дону, , 13:23 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 421 человек, выписаны с выздоровлением 269 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 10 февраля.

Лаборатория

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В ковид-центрах Калмыкии лечение получают 482 пациента, из них 16 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 42 342 случая заражения коронавирусом, выписан с выздоровлением 34 851 человек.

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