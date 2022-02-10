Братск, Иркутская область, , 13:22 — REGNUM В Братске (Иркутская область) разбираются в обстоятельствах серьёзного ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Подробности 10 февраля сообщает ГУ МВД РФ по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня около 6:00 по местному времени на перекрестке улиц Вокзальная и Енисейская жилого района Гидростроитель произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2107» и автобуса «ПАЗ».

В результате ДТП 26-летняя пассажирка жигулей от полученных травм скончалась на месте. Водитель указанного автомобиля и два других пассажира госпитализированы. В автобусе никто не пострадал. На момент ДТП в нем находился один пассажир.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске 5 февраля произошло столкновение автомобиля и маршрутного автобуса, двигавшегося по маршруту №27. Пассажиры за скорой медицинской помощью не обращались.

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