Сеул, 10 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал извинений от кандидата в президенты от главной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёля, сказавшего в недавнем интервью о намерении провести расследование в отношении нынешнего правительства на предмет возможной коррупции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление помощника президента по связям с общественностью Пак Су Хёна.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

По его словам, Мун Чжэ Ин выразил возмущение по поводу высказываний кандидата в президенты, назвав их «безосновательными». Он также спросил у Юн Сок Ёля о том, закрывал ли тот глаза на предполагаемые случаи коррупции, когда он был генеральным прокурором страны.

Между тем представители правящей Демократической партии «Тобуро» назвали высказывания Юна «открытым оскорблением нынешней власти», а оппозиция, в свою очередь, назвала требования президента — вмешательством в предстоящие выборы.